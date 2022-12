Principal jogador da seleção senegalesa, Mané foi cortado da Copa do Mundo - FOTO: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Principal jogador da seleção senegalesa, Mané foi cortado da Copa do Mundo FOTO: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Publicado 04/12/2022 19:26

Catar - Fora da Copa do Mundo por lesão, o atacante Sadio Mané escreveu uma mensagem de apoio aos companheiros senegaleses após a eliminação diante da Inglaterra. Os Leões de Teranga se despediram da competição com a derrota por 3 a 0, neste domingo (4), no estádio de Al Bayt, em Al Khor.

"Queridos irmãos, vocês caíram unidos. As pessoas estão muito orgulhosas da trajetória. Vocês levantaram o coração dos senegaleses e de todos os torcedores ao defender a bandeira nacional com dignidade. O aprendizado continua e boa sorte. Iremos em busca de outros troféus", escreve Mané.

Mané ficou de fora da Copa do Mundo de 2022 por causa de uma lesão na fíbula da perna direita. O jogador, que trocou o Liverpool pelo Bayern de Munique na temporada 2022/23, ficou em segundo lugar na Bola de Ouro. Mesmo sem o camisa 10, Senegal chegou às oitavas de final do Mundial do Catar.

Com Mané, Senegal conquistou a Copa Africana de Nações após vencer o Egito, de Salah, nos pênaltis. A classificação para a Copa do Mundo também foi da mesma forma: vitória nos pênaltis sobre os egípcios. Já no Liverpool, Mané - ao lado de Salah - foi vice-campeão do Campeonato Inglês e da Liga dos Campeões.