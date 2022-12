Vini Júnior é patrocinado pela Nike desde os 13 anos - Adrian DENNIS / AFP

Publicado 04/12/2022 17:40

Catar - Um dos principais nomes do futebol mundial na temporada 2021/22, o atacante Vinícius Júnior vive uma crise de relacionamento com a Nike. Segundo informações do portal "UOL", o jogador brasileiro estaria se sentindo desprestigiado pela empresa norte-americana durante a Copa do Mundo de 2022.

Vinícius Júnior é patrocinado pela Nike desde os 13 anos e tem contrato até 2028. O atacante ficou de fora do filme publicitário produzido pela empresa, sendo preterido por Rodrygo, reserva do Brasil. Richarlison também participou das ações. Na Copa, Vini está usando um modelo antigo da Nike por força de contrato.

Na temporada 2021/22, Vini Júnior foi campeão do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões, tendo feito o gol do título do Real Madrid. Ao todo, foram 22 gols e 20 assistências. Ele foi o brasileiro melhor colocado na Bola de Ouro e foi o jogador que mais valorizou no mundo na temporada.

Apesar do sucesso na temporada 21/22, Vini Júnior acredita que não tem recebido o devido valor da Nike, especialmente na Copa do Mundo. Na atual temporada, o brasileiro é o artilheiro do Real Madrid com dez gols em 21 jogos, além de ter contribuído com cinco assistências.