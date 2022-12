Xhaka se envolveu em confusão com os jogadores da Sérvia - AFP

Xhaka se envolveu em confusão com os jogadores da SérviaAFP

Publicado 04/12/2022 17:07

Catar - A Fifa decidiu neste sábado que abrirá investigação contra o meia Granit Xhaka. Durante a vitória por 3 a 2 sobre a Sérvia, na última sexta-feira, o jogador da Suíça fez um gesto obsceno ao discutir com os rivais.

A confusão começou no segundo tempo, quando Xhaka provou o banco de reservas da Sérvia após um tumulto próximo à linha lateral, que resultou no gesto do meia. O suíço foi um dos personagens da partida por conta de conflitos políticos. Ele é de origem albanesa, enquanto seu companheiro Shaqiri é nascido no Kosovo.

No fim da partida, Xhaka ainda vestiu uma camisa para reverenciar Adem Jashari, líder revolucionário que defendia a independência do Kosovo, acusado de terrorismo na antiga Iugoslávia. Ele foi morto em 1998 em ataque da polícia sérvia.