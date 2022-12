Raheem Sterling é titular da seleção inglesa - FOTO: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 04/12/2022 15:11

A Inglaterra ganhou um desfalque importante para o jogo contra Senegal, que acontece às 16h (de Brasília) deste domingo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. De acordo com a própria seleção inglesa, Raheem Sterling não está disponível para o confronto, pois está lidando com um assunto familiar. O técnico Gareth Southgate, então, optou pela entrada de Phil Foden.

Além disso, vale destacar que Walker e Henderson, que ganharam oportunidade no time titular contra o País de Gales, se mantiveram entre os 11 inicias. Já Rashford, autor de dois gols naquela partida, volta ao banco para o retorno de Bukayo Saka.

Dessa forma, a Inglaterra vai a campo com: Pickford; Walker, Stones, Harry Maguire e Luke Shaw; Declan Rice, Henderson e Bellingham; Saka, Phil Foden e Harry Kane.

Em tempo: quem avançar enfrentará a França nas quartas de final. O confronto está marcado para acontecer no próximo sábado, às 16h (de Brasília), no Al Bayt Stadium.