Didier Deschamps abraça Kylian Mbappé após a partida contra a Polônia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 - Odd ANDERSEN / AFP

Didier Deschamps abraça Kylian Mbappé após a partida contra a Polônia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022Odd ANDERSEN / AFP

Publicado 04/12/2022 15:05

Catar - A França não teve dificuldades para avançar às quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Com show de Kylian Mbappé, a atual campeã mundial venceu a Polônia por 3 a 1 e garantiu a vaga na próxima fase da competição. Após a partida, o técnico Didier Deschamps exaltou o camisa 10, autor de dois gols na partida.

"O Mbappé realmente tem essa capacidade de resolver problemas. É uma maravilha", afirmou o treinador da seleção francesa, que destacou a mudança de postura da sua equipe em relação a marcação polonesa no segundo tempo.

"Não foi simples. Nós enfrentamos uma seleção forte e bem organizada. Mas nós tivemos essa capacidade de se modificar e conseguimos reposicionar o nosso time", completou.

Didier Deschamps foi campeão do mundo como jogador em 1998 e como treinador em 2018. Ele está no comando dos "Le Bleus" desde 2012 e esteve à frente da seleção nas Copas de 2014, 2018 e, agora, em 2022. Além disso, foi vice-campeão da Eurocopa em 2016 e campeão da Liga das Nações em 2021/22.



Com a vitória sobre a Polônia, a França chegou às quartas de final pela terceira Copa do Mundo consecutiva. A seleção francesa enfrentará o vencedor do duelo entre Inglaterra e Senegal, que se enfrentam neste domingo (4), às 16h (de Brasília), no estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar.