Luis Enrique - JAVIER SORIANO / AFP

Luis EnriqueJAVIER SORIANO / AFP

Publicado 04/12/2022 13:06

Catar - Técnico da Espanha, Luis Enrique negou a teoria de que a Espanha tenha perdido para o Japão para fugir do caminho do Brasil no mata-mata. Durante live na Twitch, o treinador comentou o assunto e ressaltou que o Brasil ainda não garantiu vaga nas quartas de final.

“Começamos o último jogo em primeiro lugar, depois ficamos em segundo e por três minutos em terceiro. Todo mundo fala que o Brasil tem que ser evitado, mas se a Suíça conseguisse fazer mais um gol terminaria em primeiro e o Brasil em segundo”, disse o espanhol.

“Quem garante que o Brasil vai ganhar a partida? Ninguém ganhou os três jogos. Quando o jogo chegar haverá surpresas e quem sabe qual lado da chave é fácil ou difícil. O importante é controlar o seu jogo", completou.

Com o segundo lugar no Grupo E, a Espanha irá enfrentar nas oitavas de final o Marrocos, na próxima terça-feira, às 12h. A Roja só poderá encontrar o Brasil em uma eventual final do Mundial.