Sterling cumprimenta o técnico Gareth SouthgateFOTO: Paul ELLIS / AFP

Publicado 04/12/2022 19:40

Neste domingo, antes do jogo contra Senegal, a seleção inglesa informou que Sterling seria desfalque por conta de um assunto familiar. O motivo não foi revelado, mas o jornal Daily Mail informou que a casa do jogador foi invadida por ladrões armados. Sua parceria e os três filhos estavam no local.

O atacante, aliás, está retornando à Inglaterra. Durante a entrevista coletiva deste domingo, após a vitória sobre Senegal por 3 a 0, o técnico Gareth Southagte confirmou essa última informação, mas disse não saber se ele retornará ao Catar para a sequência da Copa do Mundo.

"Vamos apoiar isso e deixar que ele tenha o tempo que precisar. Ele está indo para casa. Não quero colocá-lo sob pressão. Às vezes o futebol não é o mais importante, a família deve vir em primeiro lugar", disse Southgate.





O próximo compromisso da Inglaterra na Copa do Mundo acontece apenas no próximo sábado, às 16h (de Brasília), contra a França no Al Bayt Stadium. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Mundo.

"Nossos pensamentos estão com ele e sua família. É um assunto privado, mas nunca é fácil ver um de seus colegas de equipe e amigos lidar com algo assim. Teremos que levar isso dia após dia. Tenho certeza que Raheem (Sterling) falará com o técnico e tomará a melhor decisão para ele e sua família. Isso é o mais importante. Enviamos a ele nossos melhores votos e esperamos vê-lo o mais breve possível", disse o capitão Harry Kane.