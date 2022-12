Cody Gakpo está na mira do Real Madrid, do Manchester United e do Bayern de Munique - KARIM JAAFAR / AFP

Cody Gakpo está na mira do Real Madrid, do Manchester United e do Bayern de MuniqueKARIM JAAFAR / AFP

Publicado 04/12/2022 18:56

Catar - Um dos destaques da Copa do Mundo de 2022, o meia-atacante holandês Cody Gakpo despertou o interesse de gigantes clubes do futebol europeu. Atualmente no PSV, da Holanda, o jogador de 23 anos marcou três gols em quatro jogos no Mundial do Catar e se tornou um dos candidatos a revelação da competição.

Gakpo desembarcou no Catar com a moral em alta. Na temporada 2022/23, o jogador marcou 13 gols e 17 assistências em 24 jogos pelo PSV. Em novembro, foi eleito o melhor jogador do mês no Campeonato Holandês. O meia-atacante, que já estava na mira dos gigantes, valorizou ainda mais com as boas atuações na Copa do Mundo.

"Para ser honesto, eu não estou pensando nisso agora. Estou focado na Copa do Mundo, em continuar jogando bem e ajudando o time. Tomara que possamos ganhar e, depois, eu penso nisso", disse Gakpo, que ressaltou que os rumores sobre o seu futuro não afetam o desempenho dentro de campo.

"Eu tento manter o foco. Os outros jogadores não falam muito sobre isso e me ajudam a lidar com essa situação", completou o jogador.

Gakpo é alvo do Manchester United, da Inglaterra, do Bayern de Munique, da Alemanha, e do Real Madrid, da Espanha. O clube espanhol, inclusive, é conhecido por contratar destaques das Copas do Mundo, com nomes como Ronaldo Fenômeno (2002); Fabio Cannavaro (2006); Keylor Navas, James Rodríguez e Toni Kroos (2014); Eden Hazard e Thibaut Courtois (2018).

"Manchester United e Real Madrid estão no mesmo nível neste momento? Sem desrespeito, mas de jeito nenhum. Mas eu acho que ele (Gakpo) definitivamente pode dar esse próximo passo. Eu definitivamente sinto que isso poderia acontecer", disse o capitão holandês Van Dijk.

Com a vitória sobre os Estados Unidos por 3 a 1, a Holanda avançou às quartas de final da Copa do Mundo de 2022. A Laranja Mecânica enfrentará a Argentina, na próxima sexta-feira (9), às 16h (de Brasília), em Lusail. O duelo marca o reencontro das equipes que fizeram a semifinal do Mundial de 2014.