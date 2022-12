Elenco da Bélgica na Copa do Mundo - JACK GUEZ / AFP

Publicado 04/12/2022 17:32

Catar - O clima na seleção da Bélgica não foi dos melhores durante a Copa do Mundo. De acordo com o jornal belga "Het Laatste Nieuws", o avião que levou a delegação embora do Catar deixou o país desfalcado, com apenas 12 atletas e o técnico demitido Roberto Martínez. Alguns jogadores compraram passagem para deixarem Doha em voo separado do restante do elenco.

Witsel, Meunier, Doku, Theate e Openda desembarcaram em Bruxelas na noite da última sexta-feira, enquanto a delegação chegou ao país somente na madrugada de sábado. Além deles, Coutois e De Bruyne, protagonistas da crise no vestiário, também não viajaram com a equipe.

Segundo o jornal "L'Equipe", o clima estava cada vez mais pesado entre os belgas por conta de desentendimentos pessoais no elenco. De Bruyne e Courtois, por exemplo, “não se falam há anos por motivos particulares”.