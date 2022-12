Giroud comemora gol histórico pela seleção francesa - FOTO: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 04/12/2022 15:40

Giroud não escondeu a felicidade de ultrapassar Henry e se tornar o maior artilheiro da história da seleção francesa. Em entrevista ao canal "TF1", o atacante revelou que era um sonho de criança bater o recorde do ex-jogador e disse que espera marcar ainda mais gols pela França. Além disso, o camisa 9 afirmou que foi extraordinário alcançar este feito durante uma Copa do Mundo.

"É ótimo. Era um sonho de criança superar o Titi (Thierry Henry). É um orgulho imenso. Mas espero continuar a colocar alguns para ir o mais longe possível. Muitas pessoas me disseram que estava chegando. Deixei isso para trás e agora minha obsessão é ir mais longe com a equipe. Imediatamente pensei em minha família, meus filhos, meus amigos. É algo extraordinário poder fazer isso durante uma Copa do Mundo. Quanto mais cedo melhor, mas nos colocou no caminho certo", disse o atacante.





Com o gol de número 52 de Giroud com a camisa dos Bleus, a França derrotou a Polônia por 3 a 1 no Al Thumama Stadium, neste domingo, e avançou às quartas de final da Copa do Mundo. O adversário será o vencedor do confronto entre Inglaterra e Senegal.

"Somos um grande grupo de amigos, vivemos muito bem juntos e isso nota-se. Estou feliz pela equipe que foi recompensada por seus esforços. A estrada ainda é longa, mas não vamos amuar nosso prazer esta noite", disse Giroud.

Em tempo: a França voltará a campo no próximo sábado, às 16h (de Brasília), no Al Bayt Stadium.