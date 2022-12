Giroud marcou o primeiro gol da França na vitória sobre a Polônia por 3 a 1 - FOTO: Odd ANDERSEN / AFP

Publicado 04/12/2022 14:36

Oliveir Giroud se tornou o maior artilheiro da história da seleção francesa. O feito foi alcançado neste domingo, quando o atacante marcou o primeiro gol da vitória da França sobre a Polônia por 3 a 1 no Al Thumama Stadium, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Agora, o atacante soma 52 gols em 117 jogos disputados com a camisa dos Bleus. O segundo no ranking passa a ser o ex-jogador Thierry Henry, que marcou 51 tentos em 123 partidas.

VEJA A LISTA DOS DEZ MAIORES ARTILHEIROS DA SELEÇÃO FRANCESA

1) Giroud: 52 gols em 117 jogos.

2) Henry: 51 gols em 123 jogos.

3) Griezmann: 42 gols em 114 jogos.

4) Platini: 41 gols em 72 jogos.

5) Benzema: 37 gols em 97 jogos.

6) Trezeguet: 34 gols em 71 jogos.

7) Mbappé: 33 gols em 63 jogos.

8) Zidane: 31 gols em 108 jogos.

9) Fontaine: 30 gols em 21 jogos.

9) Jean Pierre-Papin: 30 gols em 54 jogos.

AGENDA

Os Bleus, agora, viram a chave para as quartas de final da Copa do Mundo. Na expectativa de mais gols de Giroud, a seleção francesa volta a campo no próximo sábado, às 16h (de Brasília), no Al Bayt Stadium. O adversário será o vencedor do confronto entre Inglaterra e Senegal.