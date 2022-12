Paulo Bento é o técnico da Coreia do Sul - AFP

Publicado 04/12/2022 12:09

Catar - Técnico da Coreia do Sul, adversária do Brasil nas oitavas de final, Paulo Bento afirmou que a Seleção é a candidata mais forte ao título da Copa do Mundo. Em coletiva neste domingo, o treinador português elogiou a equipe de Tite e destacou a dificuldade de se preparar para o duelo, fazendo críticas à organização do Mundial.

"Tempo para treinar nós não temos. É impossível passar algo no campo jogando a cada 72 horas. Demos folgas aos jogadores e treinamos pela manhã. É o que tínhamos que fazer. Isso nos deixa constrangido e dar uma diferença em relação ao Brasil, que pode trocar o time que jogou e nós não tivemos condição. Em 2018, não me lembro de jogos após 72 horas. Creio que é algo que não é humano e não é justo", declarou Bento.

"Temos que ver como realidade naquilo que a Fifa no fundo pretende, que é ir criando cada vez menos condições para os que têm menores condições e mais condições para os que têm mais. Na minha opinião, o Brasil é o mais forte candidato a ser campeão do mundo. Com esse constrangimento, aumenta a diferença", completou.

O treinador também comentou o fato do time brasileiro contar com o retorno de Neymar, que se recuperou de lesão no tornozelo direito.

"Seríamos hipócritas se disséssemos que seria melhor jogar com o Brasil tendo Neymar do que não tendo. Mas para ser justo e ser verdadeiro, eu prefiro sempre que os melhores jogadores estejam. E se não estão que nunca seja por motivo de lesão. Não desejo isso a ninguém. Neymar está em condições e competirá ao Tite colocá-lo ou não. Nós vamos fazer o melhor jogo possível e traçar a melhor estratégia para competir com uma grande equipe, recheada de grandes talentos e que, ao contrário de anos atrás, acrescente organização a sua qualidade individual", afirmou.

Brasil e Coreia do Sul se enfrentam nesta segunda-feira, às 16h, no Estádio 974. Quem vencer, avança para enfrentar o ganhador do duelo entre Croácia e Japão nas quartas de final.