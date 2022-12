Neymar durante treino da Seleção Brasileira - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 04/12/2022 21:44 | Atualizado 04/12/2022 21:55

Catar - A Seleção Brasileira enfrenta a Coreia do Sul nesta segunda-feira, 5, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O jogo, vale lembrar, marcará retorno de Neymar ao time após ficar de fora das duas últimas partidas por conta de uma lesão no tornozelo direito.

Para voltar ao time, o craque se preparou não só dentro de campo nos treinamentos e na recuperação da lesão no tornozelo, como também tratou de preparar uma mudança no visual.

Uma foto publicada nas redes sociais de um cabelereiro que está no Catar mostra que o camisa 10 da Seleção pintou o cabelo de loiro e deve aparecer com um novo penteado no gramado do Estádio 974.



Além de Neymar, o cabelereiro tem fotos postadas junto a outras personalidades importante do mundo da bola, como o jogador Raphinha, companheiro de Neymar na Seleção, Everton Cebolinha, atacante do Flamengo, e até mesmo o pai de Neymar.

RETORNO À SELEÇÃO



O técnico Tite confirmou o retorno do craque Neymar para a partida contra a Coreia do Sul em entrevista coletiva na manhã deste domingo. A Seleção entra como favorita na busca pela vaga para as quartas de final, no Estádio 974, às 16h.

O treinador concedeu coletiva ao lado de Thiago Silva neste domingo. Logo a primeira pergunta, direcionada ao zagueiro, foi sobre Neymar. Thiago riu e olhou para Tite, que disse: "Sim".



A lesão no tornozelo direito do craque brasileiro aconteceu na estreia na Copa, contra a Sérvia e, com isso, ele ficou fora dos jogos contra Suíça e Camarões na fase de grupos. Além do jogador do PSG, há a expectativa para o retorno do lateral direito Danilo.