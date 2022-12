Neymar ao lado de Gabriel Jesus - Giuseppe CACACE / AFP

Publicado 04/12/2022 11:36

Catar - Durante coletiva neste domingo, o técnico Tite negou que Gabriel Jesus já estivesse com incômodo quando se apresentou à seleção brasileira para a Copa do Mundo. Segundo o treinador, as informações sobre o assunto são mentirosas.

"Em nenhum momento aqui na seleção pagamos o preço de vitória por saúde do atleta. Esse mentiroso, os haters, né? Que ficam espalhando. Vai cuidar de outra coisa, deixa de plantar mentira. O Arsenal tem um departamento médico, nós temos um departamento médico, ética profissional, e nunca ia acontecer desta forma", disse Tite ao ser questionado.

Gabriel Jesus sofreu uma lesão no joelho direito na partida contra Camarões e foi cortado da Copa do Mundo, assim como Alex Telles. O atacante do Arsenal já deixou Doha e voltou para Londres, onde será avaliado por seu clube. Há o risco de cirurgia.



O Brasil volta a campo nesta segunda-feira, às 16h, contra a Coreia do Sul, no Estádio 974, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.