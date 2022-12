Neymar durante treino da Seleção Brasileira no Grand Hamad - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Neymar se manifestou e indicou que pode jogar a partida contra a Coreia do Sul, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Nas redes sociais, o atacante postou fotos do treino deste sábado e escreveu um trecho de uma música "I Got You", do cantor James Brown.

"I feel good, I knew that I would now", escreveu Neymar (em português, "Eu me sinto bem, eu sabia que me sentiria").

O atacante, aliás, está recuperado da lesão no tornozelo e realizou atividades com bola no gramado durante o treino deste sábado. Contudo, apesar do cenário positivo, ainda não é possível cravar que ele entrará em campo na partida contra a Coreia do Sul. O treinamento do domingo será decisivo para confirmar se o camisa 10 poderá jogar ou não.





Em tempo: Brasil e Coreia do Sul se enfrentam na próxima segunda-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio 974. Quem avançar irá enfrentar o vencedor do confronto entre Japão e Croácia nas quartas de final.