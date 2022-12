Jogo deste sábado foi histórico para Messi - FOTO: JUAN MABROMATA / AFP

Publicado 03/12/2022 19:09

O jogo entre Argentina e Austrália deste sábado foi histórico para Lionel Messi. Isso porque, ao balançar as redes dos Socceroos, ele ultrapassou Maradona em número de gols marcados em Copas do Mundo.

Neste fim de semana, Messi alcançou a marca de nove tentos em Mundiais. Maradona, por sua vez, fez oito gols. Agora, o craque está a apenas um de igualar Gabriel Batistuta como maior artilheiro da seleção albiceleste em Copas.

O gol histórico de Lionel Messi aconteceu aos 35 minutos do primeiro tempo. Mac Allister descolou bom passe para Otamendi, que estava dentro da área. O zagueiro, por sua vez, escorou para o camisa 10 bater de primeira e rasteiro, sem chances de defesa para o goleiro Mat Ryan.

No fim, a Argentina venceu a Austrália por 2 a 1 e avançou às quartas de final da Copa do Mundo ( clique aqui e saiba como foi o jogo ). A adversária será a Holanda, às 16h da próxima sexta-feira, no Lusail Stadium.