Gabriel Jesus - Jewel SAMAD / AFP

Publicado 03/12/2022 17:57

Catar - As lesões de Alex Telles e Gabriel Jesus, que tiraram a dupla do restante da Copa do Mundo, foi um baque para os jogadores brasileiros. Neste sábado, após as baixas serem confirmadas, atletas da Seleção foram às redes sociais manifestarem apoio aos companheiros.

Neymar manda apoio a Alex Telles e Gabriel Jesus Reprodução "Força e fé! Estaremos sempre juntos", escreveu Neymar, que também se lesionou nesta Copa.

"Um sonho que construímos juntos todos os dias. Seguiremos lutando por vocês, irmãos. Vocês fazem parte dessa história e sempre estarão conosco aqui. Que Deus abençoe!", postou Fred.

Thiago Silva apoia Alex Telles Reprodução "Forças, irmão, estaremos contigo sempre!", afirmou o capitão Thiago Silva.

Gabriel Jesus já vinha sofrendo com dores no joelho direito ainda quando estava defendendo o Arsenal, mas o caso não preocupava. O prazo para a volta do atacante é de um mês. Alex Telles, que teve um problema no mesmo local, vive uma situação mais grave e pode ter que passar por cirurgia. O lateral deixou o campo chorando na partida contra Camarões.