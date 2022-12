Alex Telles se machucou na partida contra Camarões - Issouf SANOGO / AFP

Publicado 03/12/2022 17:24

Catar - Alex Telles e Gabriel Jesus deixarão o Catar nas próximas horas. Após a confirmação de que a dupla não tem mais condições de jogar a Copa do Mundo, a CBF conversou com as diretorias de Arsenal e Sevilla e definiu que os jogadores voltarão aos respectivos clubes para tratar suas lesões no joelho direito. A informação é do site "GE".

Gabriel Jesus seguirá para Londres neste domingo. Já Alex Telles permanecerá com a seleção brasileira em Doha até a próxima segunda-feira, quando assistirá ao jogo das oitavas de final, contra a Coreia do Sul, antes de seguir para a Espanha.

Gabriel Jesus já vinha sofrendo com dores no local ainda quando estava defendendo o Arsenal, mas o caso não preocupava. O prazo para a volta do atacante é de um mês. Alex Telles, por sua vez, vive uma situação mais grave e pode ter que passar por cirurgia. O lateral deixou o campo chorando na partida contra Camarões.