Técnico da Holanda, Louis van Gaal tenta repetir a boa campanha de 2014, quando equipe chegou às semifinaisAlberto PIZZOLI / AFP

Publicado 03/12/2022 15:34

Catar - Com uma vitória por 3 a 1 sobre os Estados Unidos, neste sábado, a Holanda segue viva no sonho da conquista inédita da Copa do Mundo. Após a partida, o técnico Louis Van Gaal exaltou a atuação da equipe, mas fez algumas ressalvas e afirmou que alguns pontos precisam ser ajustados.

"Poderia ter sido melhor. Nós conseguimos belíssimos gols, convertemos bem, sobretudo mais no final. Conseguimos um bom desempenho. Estamos vendo nossos zagueiros jogando bem, os laterais com força", disse o treinador holandês.

Um dos pontos que mais incomodou Van Gaal foi a posse de bola, que ficou em domínio dos americanos na maior parte do jogo.

"Esse é um ponto, com certeza (perda da posse de bola). Se eu soubesse de algumas questões da preparação dos Estados Unidos, teria sido diferente. Mas o nosso objetivo era criar espaços e jogar para cima. Tudo funcionou muito bem. Por isso, tivemos o primeiro gol. Mas é verdade, perdemos bastante a bola e isso precisa melhorar para que sejamos campeões mundiais, que é o que nós queremos", afirmou.

Agora, a Holanda aguarda para conhecer sua adversária nas quartas de final. A Laranja volta a campo na próxima sexta-feira, às 16h, no Lusail, contra quem vencer o duelo entre Argentina e Austrália.