Copa do Mundo: veja fotos da vitória da Argentina sobre a Austrália

Neste sábado, a Argentina venceu a Austrália por 2 a 1 no Ahmad Bin Ali Stadium, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Messi e Julián Álvarez marcaram os gols da seleção albiceleste. Enzo Fernández (contra) descontou para os Socceroos.

Com o resultado, a Argentina garantiu vaga nas quartas de final do Mundial do Catar. A adversária será a Holanda, às 16h (de Brasília) da próxima sexta-feira, no Lusail Stadium.

Cabe destacar que, ao entrar em campo, Messi completou seu milésimo jogo como profissional. Além disso, ele ultrapassou Maradona em número de gols marcados em Copas do Mundo.

