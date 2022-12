Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, se emociona após ver o camisa 10 em campo pela milésima vez na carreira - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 03/12/2022 18:05

Catar - Lionel Messi escreveu mais um grande capítulo de sua carreira. O craque argentino disputou o seu milésimo jogo como profissional, neste sábado (3), contra a Austrália, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. O jogador igualou o feito do ex-jogador e compatriota Javier Zanetti, o único argentino na história a atingir o feito anteriormente, e emocionou a família presente no estádio Ahmad bin Ali.

Na carreira, Messi soma 831 partidas por clubes, sendo 778 pelo Barcelona e 53 com o Paris Saint-Germain, onde joga atualmente. Já pela Argentina, são 169 jogos. Em mil duelos como profissional, o astro argentino soma 789 gols - incluindo o marcado na vitória sobre a Austrália, neste sábado, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Ele possui uma média de 0,78 gol por jogo.

Com a classificação da Argentina às quartas de final da Copa do Mundo, Messi terá a oportunidade de jogar sua 24ª partida na história da competição. O recordista de jogos em Mundiais é o alemão Lothar Matthäus, com 25. Para igualar a marca histórica, basta levar a Albiceleste até a semifinal - que pode ser um duelo contra o Brasil de Neymar, seu companheiro de clube.

Messi busca o inédito título da Copa do Mundo no seu currículo. O craque está em sua quinta e última participação no torneio. Pela Argentina, ele possui os títulos da Copa América e Finalíssima, além de ser o detentor de recorde de gols (94), participações em Copas (5) e jogos disputados em Copas (23).