José Giménez (camisa 2) reclama com o árbitro alemão Daniel Siebert durante a partida entre Uruguai e Gana - Khaled DESOUKI / AFP

José Giménez (camisa 2) reclama com o árbitro alemão Daniel Siebert durante a partida entre Uruguai e GanaKhaled DESOUKI / AFP

Publicado 03/12/2022 15:23 | Atualizado 03/12/2022 15:30

Catar - O zagueiro uruguaio José Giménez perdeu a cabeça após a eliminação do Uruguai na Copa do Mundo de 2022. Apesar da vitória por 2 a 0 sobre Gana, na última rodada da fase de grupos, o resultado foi insuficiente e a Celeste deu adeus à competição por causa do critério de desempate.

Após o apito final, os jogadores uruguaios correram em direção a arbitragem para reclamar de dois possíveis pênaltis não marcados. O zagueiro José Giménez foi um dos mais exaltados, xingou o árbitro alemão Daniel Siebert e acertou um funcionário da Fifa com uma cotovelada.



"Bando de ladrões! São todos um bando de ladrões, esses filhos da p...", disse o revoltado zagueiro na saída de campo.

Otra toma del cobarde codazo por la nuca de José María Giménez al director de competiciones de la FIFA.



Viene la investigación de la Comisión Disciplinaria de la FIFA y luego las duras sanciones por este bochornoso episodio.pic.twitter.com/iWRmhHQGLi — León Lecanda (@Leonlec) December 3, 2022

Segundo a imprensa internacional, o funcionário da Fifa agredido por Giménez foi o diretor de competições. Além do zagueiro, o atacante Cavani, que pode ter disputado sua última Copa do Mundo, também deixou o campo irritado e derrubou a cabine do VAR enquanto caminhava para o vestiário.

O Uruguai encerrou sua participação na Copa do Mundo de 2022 em terceiro lugar no Grupo H, com quatro pontos. Portugal liderou a chave, seguida por Coreia do Sul, que enfrentará o Brasil nas oitavas de final, na próxima segunda-feira (5), às 16h, no estádio 974.