Cavani reclama de pênalti não marcado no final do jogo - Alfredo ESTRELLA / AFP

Publicado 02/12/2022 22:14 | Atualizado 02/12/2022 22:15

Revoltado com a eliminação do Uruguai na fase de grupos da Copa do Mundo, o atacante Edinson Cavani protagonizou uma cena infeliz na saída de campo após a vitória contra Gana nesta sexta-feira (2).

Patrzc na to wideo, mona doj do wniosku, e Edinson Cavani nie by zachwycony VARem. pic.twitter.com/2nVQKX4Q9f — Jakub Krcido (@J_Krecidlo) December 2, 2022

Irritado com o resultado e, principalmente, com a não marcação de um pênalti à favor de Uruguai em um lance polêmico no fim do jogo, Cavani derrubou a cabine do VAR na entrada dos túneis do Estádio Al Janoub.Confira a cena:O Uruguai venceu Gana por 2 a 0, com dois gols de Arrascaeta, mas acabou sendo eliminado por conta do saldo de gols em relação à Coreia do Sul. O possível gol no polêmico lance de pênalti em Cavani no final do jogo seria o suficiente para garantir a ida às oitavas de final para enfrentar o Brasil.