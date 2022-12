Cameroon's forward #10 Vincent Aboubakar celebrates scoring his team's first goal during the Qatar 2022 World Cup Group G football match between Cameroon and Brazil at the Lusail Stadium in Lusail, north of Doha on December 2, 2022. Anne-Christine POUJOULAT / AFP - Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Publicado 02/12/2022 19:18

Catar - Após perder por 1 a 0 para Camarões, nesta sexta-feira, no Lusail, o Brasil precisará quebrar uma escrita histórica se quiser conquistar o hexacampeonato no Catar. Durante as cinco campanhas da Seleção que terminaram com o título da Copa do Mundo, o time brasileiro não sofreu nenhuma derrota.

No primeiro título, em 1958, o Brasil superou Áustria e União Soviética e empatou com a Inglaterra na fase de grupos. No triunfo seguinte, em 62, a seleção também não perdeu no grupo que era formado por Tchecoslováquia, México e Espanha.



Após 24 anos sem o título, o Brasil voltou a ser campeão mundial em 1970, quando teve 100% de aproveitamento ao enfrentar Inglaterra, Romênia e Tchecoslováquia na fase de grupos. No tetra, em 94, quando enfrentou Rússia, Suécia e justamente Camarões na primeira fase, a Seleção manteve a invencibilidade. Já em 2022, na última conquista, os brasileiros não foram superados por Turquia, Costa Rica e China.

Mesmo com a derrota, o Brasil terminou a primeira fase na liderança do Grupo G. A equipe de Tite volta a campo na próxima segunda-feira, às 16h, para encarar a Coreia do Sul, no Estádio 974, pelas oitavas de final.