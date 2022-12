Bremer é zagueiro da Seleção Brasileira - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 02/12/2022 19:44

O zagueiro Bremer analisou a derrota do Brasil para Camarões por 1 a 0 no Lusail Stadium, nesta sexta-feira, pela última rodada do Grupo G da Copa do Mundo. Ele disse que o jogo foi "muito difícil" e ressaltou que a Seleção deveria ter "matado" o confronto ainda no primeiro tempo.

"Sabíamos da importância dessa partida. Foi um jogo difícil. Tínhamos que ter matado no primeiro tempo. Assim, o jogo se abriria e faríamos três, quatro. Infelizmente, no finalzinho, eles fizeram um gol no contra-ataque. Mas temos que levantar a cabeça e pensar nas oitavas", disse Bremer.





Vale destacar que, apesar da derrota, o Brasil não perdeu a primeira colocação do Grupo G, pois levou a melhor sobre a Suíça no saldo de gols. Dessa forma, o adversário da Seleção nas oitavas será a Coreia do Sul na próxima segunda-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio 974.

"Perder nunca é bom, mas perdemos quando 'podíamos' perder. Mas agora é pensar nas oitavas, aumentar o nível de concentração, porque alguns erros não podemos cometer nas oitavas, é um jogo só", completou.