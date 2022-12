Daniel Alves foi titular na derrota do Brasil para Camarões - Adrian DENNIS / AFP

Publicado 02/12/2022 18:47

Catar - Daniel Alves não escondeu sua frustração com a derrota do Brasil por 1 a para Camarões, nesta sexta-feira, no Lusail. Após a partida, o lateral lamentou o resultado negativo, mas ressaltou que a equipe pode tirar uma lição com o resultado.

"Acho que é um toque de atenção. Um alerta de que não há rival fraco aqui. Em todos os jogos, os rivais estão buscando alguma coisa. Fica essa lição. Precisamos estar concentrados durante todo jogo, pois a gente criou ocasiões, em um detalhe a bola vai para eles e no final saímos daqui com a sensação de que deixamos escapar um belo time para nós que não estávamos jogando. Mas fica a lição. Temos que aprender e nos reinventar dentro da competição, principalmente na próxima fase que não podemos cometer nenhum erro", declarou o jogador de 39 anos à TV Globo.



Mesmo com a derrota, o Brasil avançou na primeira posição do Grupo G. Nas oitavas de final, a Seleção terá pela frente a Coreia do Sul, na próxima segunda-feira, às 16h, no Estádio 974.

"Agora não temos mais margem para erro. É bom que tenha acontecido nesse momento para nos alertar. A partir de agora, é briga por espaço, briga por um centímetro dentro do campo e que a gente tenha aprendido a lição", finalizou Dani.