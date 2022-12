Confira imagens da derrota do Brasil para Camarões na Copa do Mundo

Catar - Os reservas da seleção brasileira decepcionaram e foram derrotados por 1 a 0 por Camarões, nesta sexta-feira, no Lusail. Aboubakar foi quem marcou o gol da vitória dos africanos. Apesar do resultado ruim, a equipe de Tite garantiu o primeiro lugar do Grupo G. Confira imagens na galeria!

