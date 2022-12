Alex Telles se machucou na partida contra Camarões - Issouf SANOGO / AFP

Publicado 02/12/2022 17:22

Catar - O Brasil ganhou mais uma preocupação para a sequência da Copa do Mundo. Durante a partida contra Camarões, nesta sexta-feira, no Estádio Lusail, o lateral-esquerdo Alex Telles se lesionou após uma disputa na área do time brasileiro.

No lance, Alex subiu para disputar uma bola de cabeça com o ataque de Camarões. No entanto, o jogador pisou de mau jeito na queda e acabou sentindo um problema na perna direita. O camisa 16 deixou o gramado aos prantos.



Alex Telles é o quarto jogador do Brasil a se lesionar nesta Copa do Mundo. Além dele, Neymar, Danilo e Alex Sandro, o titular da lateral esquerda, também tiveram problemas e por isso não atuaram contra Camarões.