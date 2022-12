Neymar luta para se recuperar a tempo de encarar a Coreia do Sul - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 02/12/2022 20:07

Catar - O Brasil pode ter que enfrentar a Coreia do Sul, na próxima segunda-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, sem seu principal jogador. Após a derrota para Camarões, o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, não garantiu a presença de Neymar no duelo. O lateral Alex Sandro, que também se recupera de lesão, é outro que preocupa.

"Com relação a Neymar e Alex Sandro, ainda temos 72 horas para o próximo jogo, vamos contar com o tempo ao nosso favor. Nós temos possibilidades ainda e vamos aguardar como vai ser essa transição. Ainda não começaram o trabalho em campo com bola, isso será feito amanhã (sábado), e é importante observar como será a resposta deles a esse novo estímulo. Dependendo disso, podem ter ou não condições", disse Lasmar.



Neymar se recupera de uma torção no tornozelo direito, sofrida no jogo contra a Sérvia, na estreia da Copa do Mundo. Já Alex Sandro teve uma lesão no quadril no duelo contra a Suíça, pela segunda rodada. A boa notícia ficou por conta de Danilo. Segundo Lasmar, a expectativa é de que o camisa 2 treine normalmente neste sábado.

"O Danilo vem apresentando uma evolução muito positiva e satisfatória. Ele fez um trabalho intenso em campo, já com bola, em uma adaptação funcional muito positiva. A expectativa é que ele faça o treino normalmente com o grupo, vamos observar como ele vai se sentir. Correndo tudo bem, expectativa é grande para que ele esteja à disposição no próximo jogo", afirmou o médico da seleção brasileira.

A lista de jogadores que podem desfalcar o Brasil nas oitavas de final aumentou na derrota para Camarões. Alex Telles, reserva de Alex Sandro, precisou ser substituído após uma lesão no joelho direito e deixou o gramado aos prantos. Gabriel Jesus também se queixou de dores. A dupla passará por exames neste sábado.