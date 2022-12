Neymar esteve no estádio acompanhando derrota do Brasil para Camarões - AFP

Publicado 02/12/2022 19:45

Catar - A derrota do Brasil para Camarões, por 1 a 0, nesta sexta-feira, no Estádio Lusail, surpreendeu o mundo. Na imprensa internacional, os veículos se mostraram surpresos com o resultado, que foi considerado mais uma zebra na Copa do Mundo, e houve até provocação por um jornal alemão.

Confira as manchetes:



OLÉ (ARGENTINA)

"Outra surpresa: Brasil perde para Camarões."

THE GUARDIAN (INGLATERRA)

"Aboubakar surpreende Brasil, mas Leões Indomáveis caem fora."

EL PAÍS (URUGUAI)

"Africanos derrubaram o invicto, mas a 'Canarinha' avançou em primeiro lugar."

BILD (ALEMANHA)

"No Brasil, só os brincos de Neymar brilham."

L'EQUIPE (FRANÇA)

"É a vez do Brasil cair (em relação às zebras)."

MUNDO DEPORTIVO (ESPANHA)

"Brasil cai frente a Camarões, mas é o suficiente para terminar como líder."