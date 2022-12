Son Heung-min foi às lágrimas com a classificação da Coréia do Sul para as oitavas de final da Copa do Mundo - Glyn KIRK / AFP

Publicado 02/12/2022 18:48 | Atualizado 02/12/2022 18:50

Depois da emocionante classificação da Coreia do Sul para as oitavas de final com a vitória sobre Portugal por 2 a 1 nesta sexta-feira (2), a estrela e capitão Son Heung-min protagonizou uma bela cena em campo. Após a confirmação da classificação para as oitavas da Copa do Mundo, o astro coreano foi às lágrimas com a notícia.