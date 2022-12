Copa do Mundo: confira imagens da vitória da Suíça sobre a Sérvia

Em um jogo de duas viradas nesta sexta-feira, a Suíça venceu a Sérvia por 3 a 2 no Estádio 974, pela última rodada do Grupo G da Copa do Mundo. Shaqiri, Embolo e Freuler fizeram os gols da seleção comandada por Murat Yakin. Já Mitrovic e Vlahovic marcaram pelos sérvios.

Com o resultado, a Suíça chegou aos seis pontos, confirmou a segunda colocação do Grupo G e avançou ao mata-mata da Copa. Já a Sérvia, na lanterna, ficou com um ponto e deu adeus ao Mundial.



Agora, os suíços viram a chave para as oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção suíça volta a campo na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília), para enfrentar Portugal no Lusail Stadium.

