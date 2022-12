Arrascaeta foi o destaque da seleção do Uruguai contra Gana, mas saiu triste com a eliminação - Alfredo ESTRELLA / AFP

Publicado 02/12/2022 17:48 | Atualizado 02/12/2022 17:49

Na única chance que teve como titular do Uruguai na Copa do Mundo, Arrascaeta foi o destaque do time, marcando os dois únicos gols uruguaios em três jogos. A última vez que um jogador do Flamengo marcou duas vezes no torneio foi com Zico, em 1982, contra a Nova Zelândia. Mas o meia teve poucos motivos para comemorar. Pelo contrário, ele lamentou a eliminação precoce no torneio.

"Eu certamente acho que hoje nós fizemos tudo para nos qualificar. Pagamos caro, pagamos caro (pelos resultados anteriores). E a verdade é que estamos tristes porque demos tudo de nós neste jogo, saímos em busca do jogo, marcamos os gols e um resultado que não dependia de nós nos deixou de fora (das oitavas)", disse ao fim do jogo.



Na foto com o troféu de melhor em campo, entregue pela patrocinadora oficial da Copa do Mundo, Arrascaeta não escondeu a tristeza. Afinal, mesmo com o 2 a 0 sobre Gana, o Uruguai ficou em terceiro lugar no Grupo H.







Empatados com a Coreia do Sul com quatro pontos e 0 de saldo, os uruguaios ficaram atrás nos gols marcados (dois contra quatro). Muito em função da postura muito defensiva no empate sem gols com os coreanos, quando Arrascaeta nem sequer entrou, e na derrota por 2 a 0 para Portugal (o meia do Flamengo jogou poucos minutos).