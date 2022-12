Flick - AFP

Publicado 02/12/2022 16:50

Alemanha - O presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB) Bernd Neuendorf prometeu nesta sexta-feira uma "análise" do fracasso da 'Mannschaft' no Mundial de 2022, eliminada na fase de grupos, sem dar um cheque em branco ao seu treinador Hansi Flick, que tem contrato até 2024.

Nas "próximas semanas", Bernd Neuendorf, Hansi Flick, o gerente-geral da seleção alemã Oliver Bierhoff e o vice-presidente da Federação, Hans-Joachim Watzke, vão se reunir pela primeira vez "para discutir a situação" da seleção alemã.



"Minha expectativa é de que eles nos forneçam uma primeira análise, uma análise esportiva do torneio. E que desenvolvam as perspectivas para depois do torneio, de olho na Eurocopa em casa", explicou Bernd Neuendorf no aeroporto de Doha, antes do voo de volta da Mannschaft para Frankfurt.



Para Neuendorf, essas discussões nos altos escalões do futebol alemão ocorrerão "com respeito e confiança". Ele especificou que não fará um relatório e que "a partir do momento em que a análise terminar, apresentaremos as conclusões a vocês".



A Alemanha foi eliminada da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva na fase de grupos, apesar da vitória sobre a Costa Rica (4 a 2) na quinta-feira. Jogando ao mesmo tempo, o Japão venceu a Espanha (2–1) mas os alemães foram superados pela 'Roja' no saldo de gols.



Hansi Flick e Oliver Bierhoff têm contrato com a DFB até a Euro-2024 na Alemanha, e Flick anunciou na noite de quinta-feira que deseja estender a aventura com sua seleção.



Na Alemanha, várias vozes pediram a demissão de Flick, sendo a mais forte e contundente a do ex-jogador da Mannschaft e agora consultor da Sky, Dietmar Hamann: "Para mim, não há como continuar com o mesmo treinador. Só temos 18 meses depois desse desastre até a Eurocopa em casa. Foi lamentável", disse ele nesta sexta-feira.