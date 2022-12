Galvão Bueno brinca ao encontrar argentino no elevador - Reprodução

Galvão Bueno brinca ao encontrar argentino no elevador Reprodução

Publicado 02/12/2022 15:57

Catar - Antes de partir para o estádio Lusail, onde narrará o duelo entre Brasil e Camarões, nesta sexta-feira, Galvão Bueno protagonizou um momento divertido ao encontrar um argentino no elevador. O narrador da TV Globo desafiou o rival para um possível encontro na semifinal da Copa do Mundo.

"Nos vemos na semifinal? Vamos à semi!", disse Galvão, brincando com o argentino.



Para ficar do mesmo lado da Argentina no chaveamento do mata-mata, o Brasil precisa terminar como primeiro colocado do Grupo G. Para isso, basta empatar contra Camarões.