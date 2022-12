Diogo Dalot é lateral-direito da seleção portuguesa - FOTO: JUNG Yeon-je / AFP

Publicado 02/12/2022 15:20

Diogo Dalot lamentou a derrota de virada de Portugal para a Coreia do Sul por 2 a 1, nesta sexta-feira, pela última rodada do Grupo H da Copa do Mundo. Em entrevista ao canal português Sport TV, o lateral-direito analisou a partida e destacou que o que aconteceu dentro de campo fica de aprendizado.

"Teria sido melhor se tivéssemos ganho. Sabíamos que ia ser complicado, Coreia do Sul lutava para passar. Entrámos muito bem, com determinação e agressividade. Depois baixamos o ritmo e Coreia ganhou mais motivação. Podíamos ter controlado melhor, mas serve para aprender. Focar agora no jogo de terça-feira", analisou Diogo Dalot.

Apesar da derrota, Portugal não foi ultrapassado na tabela de classificação e ficou na liderança do Grupo H, com seis pontos. A Coreia do Sul, por sua vez, levou a melhor no saldo de gols sobre o Uruguai, garantiu o segundo lugar e avançou na competição.

"Nem fazia ideia do resultado do Uruguai ao intervalo. Só estávamos focados no nosso jogo, queríamos muito vencer, não queremos perder. Realçar que passamos em primeiro, era o que queríamos. Agora é trabalhar e corrigir para o próximo jogo", disse o lateral.

Agora, Portugal vira a chave para as oitavas de final da Copa do Mundo. Os lusitanos voltarão a campo na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília), para enfrentar a segunda colocada do Grupo G (Camarões, Brasil, Sérvia ou Suíça) no Lusail Stadium.