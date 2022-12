Confira imagens da vitória do Uruguai sobre Gana, que eliminou os dois

Da alegria ao desespero e à tristeza em apenas 10 minutos, o Uruguai venceu Gana por 2 a 0, com dois gols de Arrascaeta, mas está eliminada da Copa do Mundo. Com quatro pontos, os uruguaios terminaram em terceiro lugar no Grupo H, atrás da Coreia do Sul, pelo critério de gol marcados (2 contra 4).

