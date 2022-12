Luis Enrique - JAVIER SORIANO / AFP

Publicado 02/12/2022 13:40

Catar - O técnico Luis Enrique negou que a Espanha terá vida fácil nas oitavas de final contra o Marrocos. Na opinião do treinador, os espanhóis terão um jogo duro contra a seleção africana, considerada por ela como a revelação da Copa do Mundo.

"Temos que nos recuperar emocionalmente. Estamos jogando contra a revelação da Copa do Mundo, temos que nos preparar o máximo possível, porque restam 16 times e temos que melhorar. Vai ser muito difícil", declarou Luis Enrique.



As duas equipes chegaram às oitavas de final de uma forma surpreendente. A Espanha, favorita à liderança do Grupo E, avançou em segundo após ser derrotada pelo Japão. Já o Marrocos passou em primeiro no Grupo F, desbancando Bélgica e Croácia.

Marrocos e Espanha entram em campo às 12h (de Brasília) da próxima terça-feira no estádio Cidade da Educação.