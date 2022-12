Di María sentiu dores musculares na vitória da Argentina sobre a Polônia - Odd ANDERSEN / AFP

Di María sentiu dores musculares na vitória da Argentina sobre a PolôniaOdd ANDERSEN / AFP

Publicado 02/12/2022 11:08 | Atualizado 02/12/2022 11:13

Passado o drama na fase de grupos, a Argentina encara a Austrália no sábado (3), às 16h (de Brasília) no Estádio Ahmad Bin Ali, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Para o primeiro jogo de mata-mata, os hermanos só definirão a escalação no dia do jogo, à espera de Di María, um dos principais jogadores do time.

Em recuperação de dores musculares, o atacante será avaliado nesses dois dias para tentar ir a campo. A ideia da comissão técnica argentina é esperar até o último teste para contar com o jogador que vem sendo um grande apoio a Messi em campo.



"Vamos treinar e teremos um panorama de como estão os jogadores e a recuperação não só de Ángel, mas de todos. Depois decidiremos a equipe para enfrentar a Austrália amanhã (sábado). Di María saiu com dores, vamos esperar hoje e amanhã. Se ele estiver disponível, com certeza jogará, mas agora não posso dizer porque não temos um panorama claro e atualizado", explicou o técnico Lionel Scaloni.







Em busca do tricampeonato, a Argentina recuperou a confiança após a grande atuação na vitória por 2 a 0 sobre a Polônia, na quarta-feira. É a última chance de Messi conquistar a Copa do Mundo.



"Agora é tudo ou nada. Espero que a gente vá bem", completou Scaloni.