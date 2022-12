Sósia de Neymar, Eigon Oliver foi confundido com o craque brasileiro em shopping no Catar - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 02/12/2022 10:50

Grande esperança do Brasil na Copa do Mundo, Neymar segue tentando se recuperar de um entorse no tornozelo direito, sofrida na primeira partida da Seleção na Copa do Mundo, diante da Sérvia. Sem seu protagonismo em campo, outro brasileiro está aproveitando a fama no Catar. Trata-se de Eigon Oliver, sósia do craque e que nesta semana causou um grande alvoroço em Doha.

Ao visitar um shopping local, de uma patrocinadora do camisa 10 da Seleção, ele atraiu uma multidão, que achou realmente se tratar do astro. O estabelecimento ficou fechado por alguns instantes para o rapaz ficar longe da confusão, mas foi logo reaberto e ele precisou sair pelos fundos.



Em entrevista ao jornal Marca, da Espanha, ele falou do ocorrido. "A coisa mais estranha que me aconteceu na vida foi aqui em Doha. Superou qualquer história. Foi uma loucura. Fomos às compras, tiveram que fechar uma loja para nós. Também fomos aos estádios, havia jogadores que olhavam e diziam: "O que ele está fazendo aqui?". Tirando foto achando que era o Neymar (risos)", afirma.



Essa não foi a primeira confusão causada pelo brasileiro naquele país. Diante da semelhança com Neymar, ele conseguiu entrar em campo na partida do Brasil contra a Sérvia, porém, nega que tentou enganar os seguranças.



"Em nenhum momento eu me fiz passar por Neymar, pelo amor de Deus. Eu estava no estádio como qualquer outra pessoa. Eu explicava para eles que não era o Neymar e as pessoas continuaram achando que era o Ney e tirando foto. Aí veio o segurança, me tirou do local, mas me levou para dentro de campo", diz.



O brasileiro também falou sobre o seu trabalho."Tudo começou há 11 anos. Foi aí que virei a dublê do Neymar. O sucesso na internet veio há dois anos. Antes eu fazia festas infantis, aniversários, festas VIP. Depois do que aconteceu comigo nas redes sociais, vieram muitas marcas querendo gravar comigo. Eu amo ser o Neymar. Muita gente ama o Neymar. Querem que ele esteja nas festas, mas ele é muito caro. Eu sou mais barato", brincou.



Antes garçom em um restaurante em São Paulo, Eigon decidiu aderir ao personagens após muitos torcedores do Santos que frequentavam estabelecimento pedirem para tirar foto. Agora, ele aproveita a fama também para faturar. Tanto é verdade que está emDoha para alguns compromissos publicitários que fechou para este Mundial.