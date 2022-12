Daniella Chávez - Reprodução / Instagram

Daniella ChávezReprodução / Instagram

Publicado 02/12/2022 10:30

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chávez, é nascida no Chile, mas vive no México. Após a eliminação da seleção norte-americana na fase de grupos da Copa do Mundo, a modelo resolveu promover um tipo de consolo para os torcedores mexicanos. Ela fez um "topless" e publicou a imagem nas redes sociais.

fotogaleria

"Foi a melhor partida do México. Eliminado vencendo e lutando!", afirmou ela sobre o último jogo do México contra a Arábia Saudita. A modelo também fez críticas ao treinador Tata Martino e afirmou que deseja que o técnico seja demitido após o retorno para casa.



O México terminou em terceiro lugar no grupo C, atrás de Argentina e Polônia. Com quatro pontos, a seleção norte-americana ficou de fora das oitavas de final no critério de desempate. Os poloneses tiveram um saldo superior.