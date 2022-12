Danilo - Lucas Figueiredo/CBF

DaniloLucas Figueiredo/CBF

Publicado 02/12/2022 09:00 | Atualizado 02/12/2022 09:20

Catar - A sexta-feira começou com boas notícias para a seleção brasileira. Os laterais Danilo e Alex Sandro participaram de treinamentos no Catar e avançaram na recuperação para voltar a atuar na Copa do Mundo. Porém, Neymar seguiu no hotel e reduziu a possibilidade de voltar a defender o Brasil nas oitavas de final da competição.

Na parte da tarde, o camisa 10 irá dar continuidade ao seu tratamento para voltar a defender a seleção brasileira na Copa do Mundo. Neymar sofre uma lesão ligamentar no tornozelo direito e um edema ósseo na estreia da seleção brasileira contra a Sérvia.



Danilo também sofreu uma contusão ligamentar no tornozelo esquerdo na estreia contra a Sérvia, enquanto Alex Sandro teve uma lesão muscular no quadril na segunda partida contra a Suíça. Os dois devem ficar à disposição de Tite para a partida das oitavas de final que vai acontecer na próxima segunda ou terça-feira, dependendo da posição que o Brasil se classificar no grupo.

Com seis pontos, o Brasil encerra sua participação na sua chave nesta segunda-feira contra Camarões, às 16 horas (no horário de Brasília). A Seleção precisa de um simples empate para garantir o primeiro lugar do grupo G.