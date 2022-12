Thomas Müller pode ter feito o último jogo pela seleção alemã nesta quinta-feira, no Al Bayt Stadium, contra a Costa Rica - FOTO: Ina Fassbender / AFP

Thomas Müller pode ter feito o último jogo pela seleção alemã nesta quinta-feira, no Al Bayt Stadium, contra a Costa RicaFOTO: Ina Fassbender / AFP

Publicado 01/12/2022 19:21

Thomas Müller falou em tom de despedida da seleção após a queda precoce da Alemanha na Copa do Mundo do Catar. Após o jogo contra a Costa Rica, o jogador lamentou a eliminação e mandou uma mensagem para os torcedores.

"Foi desastre absoluto. Não sei o que irá acontecer, mas, se este foi o meu último jogo pela Alemanha, gostaria de dizer algumas palavras a todos os torcedores do futebol alemão que me acompanharam ao longo dos anos: Foi um enorme prazer. Queridos, muito obrigado", disse Müller.

"Tivemos momentos incríveis juntos. Em todos os jogos, tentei manter meu coração em campo e dei tudo de mim. Às vezes havia lágrimas de alegria por causa de minhas ações, às vezes os espectadores sentiam dor em seus rostos porque as ações não deram certo. Mas fiz com amor, pode ter certeza disso. Muito obrigado por isso", completou Müller.





Vale destacar que, nesta quinta-feira, a Alemanha até venceu a Costa Rica de virada por 4 a 2 no Al Bayt Stadium, em partida válida pela última rodada do Grupo E da Copa do Mundo do Catar. No entanto, como o Japão bateu a Espanha, matou as chances dos alemães de avançarem às oitavas de final da competição.

Com os resultados do dia, o Japão chegou aos seis pontos e assumiu a primeira colocação do Grupo E. A Espanha, por sua vez, ficou com quatro e caiu para o segundo lugar. A Alemanha conseguiu os mesmos quatro pontos, mas levou a pior no saldo de gols e acabou no terceiro lugar. Com três pontos, a Costa Rica ficou na lanterna do grupo.