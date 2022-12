Copa do Mundo: confira fotos da vitória da Alemanha sobre a Costa Rica

Nesta quinta-feira, a Alemanha venceu a Costa Rica de virada por 4 a 2 no Al Bayt Stadium, em partida válida pela última rodada do Grupo E da Copa do Mundo do Catar. Gnabry, Havertz (2) e Füllkrug marcaram os gols da equipe de Hansi Flick. Já Tejeda e Neuer, contra, marcaram pela seleção costa-riquenha.

Apesar da goleada, a Alemanha acabou eliminada do Mundial. Isso porque o Japão bateu a Espanha e matou as chances dos alemães de avançarem às oitavas de final da competição.

Com os resultados do dia, o Japão chegou aos seis pontos e assumiu a primeira colocação do Grupo E. A Espanha, por sua vez, ficou com quatro e caiu para o segundo lugar. A Alemanha conseguiu os mesmos quatro pontos, mas levou a pior no saldo de gols e acabou no terceiro lugar. Com três pontos, a Costa Rica ficou na lanterna do grupo.

