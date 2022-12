Alemanha e Costa Rica se enfrentaram no Al Bayt Stadium pela última rodada do Grupo E da Copa do Mundo - FOTO: KARIM JAAFAR / AFP

Publicado 01/12/2022 17:59

A Alemanha até venceu a Costa Rica de virada por 4 a 2 no Al Bayt Stadium, nesta quinta-feira, mas não conseguiu evitar a eliminação da Copa do Mundo. Isso porque o Japão bateu a Espanha e matou as chances dos alemães de avançarem às oitavas de final da competição.

Com os resultados do dia, o Japão chegou aos seis pontos e assumiu a primeira colocação do Grupo E. A Espanha, por sua vez, ficou com quatro e caiu para o segundo lugar. A Alemanha conseguiu os mesmos quatro pontos, mas levou a pior no saldo de gols e acabou no terceiro lugar. Com três pontos, a Costa Rica ficou na lanterna do grupo.

PARTIDA HISTÓRICA



Inicialmente, vale destacar que o jogo desta quinta-feira entrou para a história. Isso porque a árbitra francesa Stéphanie Frappart se tornou a primeira mulher a apitar uma partida de Copa do Mundo.

Além disso, as assistentes do confronto foram a brasileira Neuza Ines Back e a mexicana Karen Diaz Medina. Portanto, este também foi o primeiro jogo de Copa do Mundo com um trio 100% feminino.

O JOGO

Com a necessidade de vencer para avançar às oitavas de final, a Alemanha foi para cima da Costa Rica e logo conseguiu o gol. Aos dez minutos do primeiro tempo, Musiala puxou contra-ataque pelo lado esquerdo e acionou Raum. O lateral, por sua vez, cruzou na medida para Gnabry, que mandou a bola de cabeça para o fundo das redes do goleiro Keylor Navas.

Depois do gol, a Alemanha manteve a pegada, e a Costa Rica não teve resposta. De pé em pé, a equipe de Hansi Flick tinha facilidade para encontrar espaços e entrar na área costa-riquenha. Além disso, os jogadores que vinham de trás chegavam com liberdade para tentar o cabeceio na bola área.

Entretanto, mesmo com esse cenário favorável, os alemães não conseguiram ampliar a vantagem no marcador e acabaram castigados. Já no início do segundo tempo, aos 12 minutos, a Costa Rica conseguiu o empate. Após boa cabeçada na entrada da pequena área, Neuer fez a defesa, mas cedeu rebote. Assim, o volante Tejeda apareceu para pegar a sobra e deixar tudo igual.

A Alemanha não se abateu, foi para cima e mandou duas bolas na trave. Contudo, quando o segundo gol começava a amadurecer, a Costa Rica virou o jogo. Depois de cruzamento na área aos 25 minutos, a bola ficou viva e sobrou para o zagueiro Vargas, que conseguiu um leve toque para balançar as redes alemãs - no site oficial da Fifa, o gol acabou computado contra para Neuer.

A alegria costa-riquenha, todavia, durou pouco. Aos 28 minutos, Havertz recebeu livre na área e, cara a cara com Navas, deu um toque de cobertura para deixar a partida empatada mais uma vez.

Posteriormente, a virada alemã aconteceu. Aos 39 minutos, Gnabry cruzou na medida para Havertz, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes. Aos 44 minutos, Sané recebeu bom lançamento e tocou para Füllkrug fazer o quarto e matar o jogo. Apesar disso, com a vitória do Japão, a Alemanha se despediu da Copa do Mundo.