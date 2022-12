Alemanha está fora da Copa do Mundo - KARIM JAAFAR / AFP

Alemanha está fora da Copa do MundoKARIM JAAFAR / AFP

Publicado 01/12/2022 19:00

Catar - A vitória por 4 a 2 sobre a Costa Rica, nesta quinta-feira, não bastou para a Alemanha, que está fora das oitavas de final da Copa do Mundo pela segunda vez seguida por conta da vitória do Japão sobre a Espanha. Após a eliminação, os jornais locais não perdoaram a seleção e fizeram críticas forte à equipe de Hans Flick.

"Que embaraçoso! Estamos fora!", escreveu o "Bild", principal jornal alemão, em sua página principal.



"Apesar do 4 a 2 sobre a Costa Rica, Alemanha falha novamente na fase de grupos", disse o "Der Spiegel".

"Fim após a fase preliminar. Desastre alemão é selado" destacou a manchete do "Welt".

"A Copa do Mundo acabou para a seleção alemã mesmo após uma vitória contra a Costa Rica. A seleção da DFB se despede do Catar como terceiro colocado do grupo. Não acredito no que vejo", colocou o Frankfurter.

A Alemanha encerra sua participação na Copa do Mundo com quatro pontos, atrás de Japão e Espanha.