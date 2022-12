Brazil's coach Tite heads a training session at the Al Arabi SC Stadium in Doha on December 1, 2022, on the eve of the Qatar 2022 World Cup football match between Cameroon and Brazil. NELSON ALMEIDA / AFP - NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 01/12/2022 18:25

Catar - O técnico Tite bateu o martelo em relação às duas últimas dúvidas que tinha para escalar o Brasil contra Camarões, nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), no Lusail. O treinador optou por Fred no meio e Gabriel Jesus no ataque durante o último treinamento antes da partida, realizado nesta quinta.

Durante a atividade no estádio Grand Hamad, onde a Seleção tem treinado, Fred e Jesus foram titulares na maior parte do tempo, indicando a opção de Tite. O treinador já havia dito que o trabalho desta quinta seria justamente para ajustar a parte ofensiva. Sendo assim, o volante do Manchester United e o atacante do Arsenal levaram a melhor sobre Bruno Guimarães e Pedro, respectivamente.



Portanto, o Brasil entrará em campo para enfrentar Camarões com: Ederson, Dani Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred e Rodrygo; Antony, Gabriel Jesus e Martinelli.



A seleção brasileira já entrará em campo classificada para as oitavas de final. Um empate garante ao time de Tite o primeiro lugar do Grupo G.