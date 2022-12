Lukaku, desolado, é consolado por Henry após a eliminação da Bélgica na Copa do Mundo - JACK GUEZ / AFP

Lukaku, desolado, é consolado por Henry após a eliminação da Bélgica na Copa do MundoJACK GUEZ / AFP

Publicado 01/12/2022 16:40

Depois de se recuperar de lesão causada por problemas físicos, Lukaku teve a chance de garantir a classificação da Bélgica para as oitavas de final no jogo contra a Croácia, nesta quinta-feira (1). No entanto, diversas oportunidades perdidas pelo atacante acabaram custando a eliminação da seleção na Copa do Mundo.

Foram no mínimo cinco grandes oportunidades perdidas por Lukaku na segunda etapa da partida, que poderiam ter simplesmente garantido a classificação. Após a eliminação, Lukaku se revoltou com a situação e ficou desolado fora de campo, sendo amparado pelo Henry, membro da comissão técnica.

Depois de ser consolado, Lukaku mostrou sinais de raiva e acabou dando socos nos bancos de reserva, gerando imagens que rapidamente viralizaram nas redes sociais.

Após o empate em 0 a 0 contra a Croácia, a Bélgica terminou a Copa do Mundo em terceiro lugar no Grupo F. A liderança ficou com o Marrocos, que venceu o Canadá por 2 a 1 e chegou aos 7 pontos, dois a mais que os croatas.