Doku é atacante da seleção belgaFOTO: GABRIEL BOUYS / AFP

Publicado 01/12/2022 16:03

Depois da eliminação da Bélgica da Copa do Mundo do Catar, o atacante Doku defendeu o companheiro de equipe Lukaku. Em entrevista pós-jogo, o jogador reiterou que todos são culpados pela precoce queda da seleção belga da competição.

"Lukaku teve oportunidades, mas não foi só ele. Sim, ele falhou em algumas oportunidades, mas a culpa não é apenas dele, é de todos", destacou o atacante.

Nesta quinta-feira, a Bélgica empatou sem gols com a Croácia no Ahmad Bin Ali Stadium. Com o resultado, a seleção ficou na terceira colocação do Grupo F, com quatro pontos, e não conseguiu avançar às oitavas de final da Copa.

"Claro que estamos tristes, muito desapontados. A seleção e a torcida queriam outro resultado, mostrar um futebol melhor. Essa foi uma geração e tanto, um trabalho muito bom. Tem jogadores jovens, como eu. Estamos aqui dando o nosso melhor", lamentou Doku.