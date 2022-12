Tite em coletiva nesta quinta - NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 01/12/2022 14:56

Catar - Antes de iniciar a coletiva desta quinta-feira, em Doha, o técnico Tite mandou um recado para Pelé. O treinador do Brasil desejou pronta recuperação ao Rei do Futebol, que voltou a ser internado na última quarta-feira.

"Nós todos queremos desejar muita saúde ao Pelé. Nosso representante maior extraterrestre, que é terrestre. Nosso sentimento a todos!", disse Tite antes da entrevista.



Após ser internado apresentando inchaço no corpo, Pelé tem quadro estável. A informação foi dada pelo Hospital Albert Einstein em boletim médico divulgado na tarde da última quarta-feira.



"Após avaliação médica, o paciente foi levado a um quarto comum, sem necessidade de internação em uma unidade semi-intensiva ou UTI. O ex-jogador está com pleno controle das funções vitais e condição clínica estável", diz a nota.



De acordo com informações da "ESPN", o corpo médico que cuida do atacante confirmou o quadro de anasarca (inchaço generalizado), uma síndrome edemigêmica (edema generalizado) e ainda identificou uma “insuficiência cardíaca descompensada”. Outro problema relatado foi que a quimioterapia realizada ao longo dos últimos meses não vem apresentando mais respostas para os tumores presentes nos órgãos do Rei do Futebol.



Em publicação nas redes sociais, a filha de Pelé, Kelly Nascimento, afirmou que a internação do Rei do Futebol era prevista. "Os meus irmãos estão no Brasil visitando, eu vou no Ano-Novo. Não tem surpresa e nem emergência, agradecemos todo carinho e amor que vocês transmitem", disse.



Pelé iniciou tratamento contra um tumor no cólon em 2021 e precisa ir ao hospital com certa frequência para dar seguimento ao atendimento dos médicos. Na segunda quinzena de janeiro, o Hospital Albert Einstein confirmou que o ex-atleta de 82 anos esteve no local para dar continuidade ao tratamento.



Em tratamento contra o câncer, o ex-jogador já foi submetido à uma cirurgia para retirada do tumor no mesmo hospital, em setembro do ano passado. A saúde de Pelé já havia sido assunto no início do ano, quando exames constataram a metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado do ex-atleta.